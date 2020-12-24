Власти США начали процесс учреждения консульства в Западной Сахаре

ВАШИНГТОН, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов начали процесс, направленный на учреждение полноценного американского консульства в Западной Сахаре. Об этом сообщил в четверг госсекретарь страны Майкл Помпео.

"В соответствии с заявлением президента [США Дональда] Трампа о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой Госдепартамент объявляет о начале процесса для учреждения консульства США в регионе", - говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

"Прямо сейчас мы открываем пост виртуального присутствия для Западной Сахары, деятельность которого будет сосредоточена на содействии экономическому и социальному развитию, за этим вскоре последует появление полноценно функционирующего консульства", - добавил Помпео. Он пояснил, что работой пункта "виртуального присутствия" будет руководить посольство США в Рабате.

"Мы продолжим поддерживать политические переговоры для решения вопросов между Марокко и ПОЛИСАРИО в рамках плана Марокко по автономии [региона]", - подытожил Помпео.

В декабре президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Марокко договорились о полноценных дипломатических отношениях, назвав это огромным достижением для мира на Ближнем Востоке. В тот же день Трамп сообщил о подписании им декларации о признании Соединенными Штатами суверенитета Марокко над Западной Сахарой.

В документе отмечается, что, по мнению Вашингтона, "независимость территории является нереалистичным вариантом для урегулирования конфликта, только подлинная автономия в рамках суверенитета Марокко будет единственно возможным решением". Кроме того, власти США пообещали открыть консульство в Западной Сахаре, в Дахле, "чтобы способствовать экономическим и деловым возможностям в регионе".

Западная Сахара

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий продолжает оставаться предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул там вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию МООНРЗС. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить этот спор пока никак не удается, во многом из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.

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