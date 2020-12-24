В Киеве заявили, что планируют помешать реализации проекта по опреснению воды в Крыму

КИЕВ, 24 декабря. /ТАСС/. Украина планирует предпринимать шаги по недопущению реализации проекта по опреснению воды в Крыму. Таким образом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал озвученные главой Республики Крым Сергеем Аксеновым планы по созданию опреснительных установок для ликвидации дефицита воды на полуострове.

"Ранее было заявление <...> по привлечению большой международной компании для реализации технологии опреснения воды. Мы обязательно найдем эту компанию и будем мешать реализации этого проекта", - сказал Кулеба в четверг в эфире телеканала "Украина-24".

Во вторник Аксенов сообщил, что создание первой в России опреснительной установки начнут в Крыму 1 января 2021 года. Примерный срок строительства - от 14 до 16 месяцев.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах, а также в Ялте питьевая вода подается по часам утром и вечером. После новогодних праздников вода будет подаваться по графику и в Алуште. В Севастополе введен режим повышенной готовности.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента России Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки и включает 14 мероприятий.