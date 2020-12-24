Генсек ЛАГ считает, что мир может быть втянут в новую холодную войну

КАИР, 24 декабря. /ТАСС/. Мир может быть ввергнут в новую холодную войну из-за растущей мощи Китая, которому, возможно, удастся привлечь на свою сторону Россию. Такое мнение выразил в четверг генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт на симпозиуме Института арабских исследований в Каире.

"Ускоренный рост мощи Китая может ввергнуть мир в холодную войну, которая не обязательно будет такой же, какая была между США и СССР, - сказал он. - И Пекину, возможно, удастся привлечь Россию на свою сторону, чтобы сформировать коалицию в противовес западной во главе с США". По словам египетского дипломата, "Россия представляет собой важный цивилизационный блок <...> и это крупная военная сила, у которой есть желание играть роль на международной арене".

Как считает генсек, "кибервойны и самонаводящееся оружие, основанное на искусственном интеллекте, представляют собой новые и беспрецедентные вызовы безопасности общества, особенно потому, что они все еще далеки от какой-либо нормативной правовой базы".

Генсек ЛАГ предупредил, что арабские страны должны быть готовы к возникающим международным ситуациям. "Арабские страны смогут найти больше возможностей для маневра в свете присутствия двух конкурирующих сил на вершине международной пирамиды, но условия этого соперничества также наложат ограничения на передвижение, поскольку каждая сверхдержава стремится привлечь союзников", - сказал он.