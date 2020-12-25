Визы, свободная торговля и ловля рыбы. О чем договорились ЕС и Британия

Евросоюз и Великобритания в канун католического Рождества смогли договориться по соглашению о двусторонних отношениях после завершения процесса выхода Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit). Основные тезисы нового документа в четверг опубликовала Еврокомиссия.
Рынки и свободная торговля
- Будет создана зона свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов.
- Между ЕС и Великобританией будет введен таможенный, санитарный и фитосанитарный контроль.
- К применению таможенных правил, правилам определения страны происхождения товаров будут применены дополнительные условия.
- Соглашение определяет квоты доступа рыболовецких судов ЕС и Великобритании для лова в экономических зонах друг друга. В течение ближайших 5,5 лет правила лова остаются неизменны, после чего начинается поэтапное сокращение квот на доступ рыболовного флота ЕС в экономическую зону Великобритании. Документ также предусматривает необходимость мониторинга рыбных ресурсов с целью контроля их возобновления.
- Документ покрывает работу дорожного, морского и воздушного транспорта, вопросы энергобезопасности и защиты данных.
- Обе стороны обязываются обеспечивать высокие экологические стандарты своих экономик, а также применять специальные тарифные механизмы для товаров и услуг, произведенных с чрезмерными углеродными выбросами.
Единые правила игры
- Соглашение регулирует вопросы соблюдения так называемых единых правил игры, то есть требования обеспечивать условия равной конкуренции для британских и европейских компаний.
- Стороны будут придерживаться общих подходов при определении регулятивных норм в сфере инвестиций, налогообложения, конкуренции, предоставления госпомощи бизнесу.
- Сделка также предполагает создание Совета по совместному партнерству, который будет следить за соблюдением пунктов соглашения. Будут созданы механизмы урегулирования споров и применения права, которые обеспечат соблюдение прав компаний и потребителей. Это означает, что предприятия Великобритания и ЕС будут конкурировать на равных условиях, не обращаясь к своим регуляторам для предоставления необоснованных государственных субсидий бизнесу.
- Обе стороны сохраняют за собой право применять ответные меры в случае нарушения соглашения.
Перемещение граждан
- На Великобританию перестают распространяться принципы единого рынка ЕС: отсутствие контроля движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы внутри сообщества.
- С 1 января британские граждане не смогут пользоваться следующими преимуществами в ЕС: отсутствие проверок на границах; возможность пользоваться европейским паспортом домашних животных (выданный в Великобритании документ в ЕС действовать не будет); безвизовое пребывание на территории сообщества более 90 дней (за полгода); нулевой роуминг в ЕС.
- При этом сохранится возможность посещать Европу без визы на срок до 90 дней, а учеба, проживание и работа в странах ЕС будут иметь определенные дополнительные условия. Например, Великобритания выходит из масштабной европейской программы по обмену студентами и преподавателями Erasmus, объясняя это слишком высокими расходами.
Внешняя политика
- По инициативе Великобритании соглашение не затрагивает вопросы внешней политики, безопасности и сотрудничества в сфере обороны. Лондон больше не будет обязан идти в фарватере европейских санкций в отношении третьих стран или повторять ответные шаги ЕС на возникающие политические вызовы.
- ЕС и Великобритания будут стремиться к координации санкционных режимов.
Вопросы безопасности и Северная Ирландия
- Определены новые параметры сотрудничества между правоохранительными и судебными органами в вопросах уголовного и гражданского права.
- Сотрудничество в области безопасности может быть приостановлено в случае нарушения Соединенным Королевством своих обязательств по соблюдению Европейской конвенции о правах человека, в том числе и на национальном уровне.
- Вступает в силу протокол по Северной Ирландии, гарантирующий свободу перемещения между Ольстером, который покинул ЕС, являясь частью Соединенного Королевства, и входящей в Евросоюз Ирландией.
- Британская сторона отказывается от спорных законодательных поправок, которые позволили бы ей нарушить условия соглашения о Brexit, если бы действия ЕС создали угрозу этой свободе.