Визы, свободная торговля и ловля рыбы. О чем договорились ЕС и Британия

Евросоюз и Великобритания в канун католического Рождества смогли договориться по соглашению о двусторонних отношениях после завершения процесса выхода Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit). Основные тезисы нового документа в четверг опубликовала Еврокомиссия.

Рынки и свободная торговля

Будет создана зона свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов.

Между ЕС и Великобританией будет введен таможенный, санитарный и фитосанитарный контроль.

К применению таможенных правил, правилам определения страны происхождения товаров будут применены дополнительные условия.

Соглашение определяет квоты доступа рыболовецких судов ЕС и Великобритании для лова в экономических зонах друг друга. В течение ближайших 5,5 лет правила лова остаются неизменны, после чего начинается поэтапное сокращение квот на доступ рыболовного флота ЕС в экономическую зону Великобритании. Документ также предусматривает необходимость мониторинга рыбных ресурсов с целью контроля их возобновления.

Документ покрывает работу дорожного, морского и воздушного транспорта, вопросы энергобезопасности и защиты данных.

Обе стороны обязываются обеспечивать высокие экологические стандарты своих экономик, а также применять специальные тарифные механизмы для товаров и услуг, произведенных с чрезмерными углеродными выбросами.

Единые правила игры

Соглашение регулирует вопросы соблюдения так называемых единых правил игры, то есть требования обеспечивать условия равной конкуренции для британских и европейских компаний.

Стороны будут придерживаться общих подходов при определении регулятивных норм в сфере инвестиций, налогообложения, конкуренции, предоставления госпомощи бизнесу.

Сделка также предполагает создание Совета по совместному партнерству, который будет следить за соблюдением пунктов соглашения. Будут созданы механизмы урегулирования споров и применения права, которые обеспечат соблюдение прав компаний и потребителей. Это означает, что предприятия Великобритания и ЕС будут конкурировать на равных условиях, не обращаясь к своим регуляторам для предоставления необоснованных государственных субсидий бизнесу.

Обе стороны сохраняют за собой право применять ответные меры в случае нарушения соглашения.

Перемещение граждан

На Великобританию перестают распространяться принципы единого рынка ЕС: отсутствие контроля движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы внутри сообщества.

С 1 января британские граждане не смогут пользоваться следующими преимуществами в ЕС: отсутствие проверок на границах; возможность пользоваться европейским паспортом домашних животных (выданный в Великобритании документ в ЕС действовать не будет); безвизовое пребывание на территории сообщества более 90 дней (за полгода); нулевой роуминг в ЕС.

При этом сохранится возможность посещать Европу без визы на срок до 90 дней, а учеба, проживание и работа в странах ЕС будут иметь определенные дополнительные условия. Например, Великобритания выходит из масштабной европейской программы по обмену студентами и преподавателями Erasmus, объясняя это слишком высокими расходами.

Внешняя политика

По инициативе Великобритании соглашение не затрагивает вопросы внешней политики, безопасности и сотрудничества в сфере обороны. Лондон больше не будет обязан идти в фарватере европейских санкций в отношении третьих стран или повторять ответные шаги ЕС на возникающие политические вызовы.

ЕС и Великобритания будут стремиться к координации санкционных режимов.

Вопросы безопасности и Северная Ирландия