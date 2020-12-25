Трамп заявил, что никогда не забудет бездействие сенаторов-республиканцев после выборов

ВАШИНГТОН, 25 декабря. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не забудет того, как ряд сенаторов-республиканцев, в том числе лидер республиканского большинства Митч Макконнелл, сидели сложа руки после состоявшихся в стране выборов, не попытавшись помочь ему оспорить результаты.

По мнению Трампа, он своей поддержкой их кандидатур по сути обеспечил им победу на выборах в Сенат Конгресса США в их штатах, а они в ответ не предприняли никаких встречных усилий, чтобы поддержать его. "Я спас по меньшей мере восемь сенаторов-республиканцев, в том числе Митча, от поражения на прошедших сфальсифицированных (для президента) выборах. Теперь же они (практически все) сидят в стороне и смотрят, как я борюсь с нечестным и жестоким врагом - радикальными левыми демократами. Я этого никогда не забуду!" - написал он в четверг на своей странице в Twitter.

Выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Макконнелл по итогам голосования коллегии поздравил Байдена с победой на президентских выборах.

Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов главы Белого дома не имеют успеха, их иски были отклонены инстанциями, в том числе Верховным судом США.