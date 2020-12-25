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Япония выразила протест Южной Корее из-за учений у спорных островов

Учения у островов Такэсима прошли 4 декабря

ТОКИО, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест Южной Корее в связи с проведением военных учений у островов Такэсима (Токто) в Японском море, на которые претендует Токио. Об этом сообщил в пятницу на регулярной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Острова Такэсима являются исконной территорией Японии исторически, а также с точки зрения международного права. Мы считаем подобные действия [учения] неприемлемыми, в связи с чем южнокорейской стороне был заявлен протест", - сказал он.

Агентство Yonhap в пятницу сообщило, что учения прошли 4 декабря с участием ВМС Республики Корея и береговой охраны. Их масштаб был сокращен из-за пандемии коронавируса.

Острова Такэсима в Японском море являются предметом спора между Токио и Сеулом. Япония утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала эти территории, включенные в состав Японской империи в 1905 году. Южнокорейские власти, как и руководство КНДР, заявляют, что этот крошечный архипелаг всегда входил в состав корейского государства. Сейчас острова контролируются армией Южной Кореи.

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ЯпонияРеспублика Корея
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