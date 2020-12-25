Синдзо Абэ выразил раскаяние в парламенте за скандал с его политическим фондом

ТОКИО, 25 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил в пятницу глубокое раскаяние за то, что ранее в парламенте делал не соответствующие действительности разъяснения в связи со скандалом, связанным с обвинениями в подкупе избирателей и нецелевым использованием средств из его политического фонда. Однако в ходе транслирующегося по национальному телевидению заседания одной из комиссий нижней палаты парламента он подчеркнул, что не знал о подобных нарушениях.

"Я глубоко раскаиваюсь и приношу народу извинения за то, что делал неверные заявления, - сказал экс-премьер. - Я хочу исправить свои слова и привести их в соответствие с действительностью".

"Нарушения делались без моего ведома, однако на мне все равно лежит ответственность за случившееся", - сказал Абэ.

Ранее сообщалось, что специальная следственная группа Токийской прокуратуры не будет предъявлять экс-премьеру обвинения в связи с нарушениями. Однако они будут выдвинуты в отношении его главного секретаря. Эти обвинения связаны с проведением в одном из токийских отелей с 2013 по 2019 год приемов для организаций сторонников Абэ из его избирательного участка в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю. Они вносили плату за угощение, однако, как было установлено, ее не хватало и из фондов экс-премьера на эти цели без должного оформления документации было выделено с 2015 года по меньшей мере 30 млн иен (почти $290 тыс.). В то же время Абэ еще в качестве премьера неоднократно уверял, что средства из его фонда на такие цели не выделялись.

Подобные выплаты могут быть расценены как нарушение закона и подкуп избирателей. Осужденному по такой статье грозит тюремное заключение до пяти лет или штраф до 1 млн иен (около $9,7 тыс.). Абэ возглавлял правительство страны с декабря 2012 года по сентябрь 2020 года, когда он ушел в отставку по состоянию здоровья.