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Выборы президента США - 2020

Politico: суд США отклонил иск Трампа о пересмотре итогов выборов в Висконсине

Апелляционный суд счел неубедительными представленные юристами действующего президента доводы

НЬЮ-ЙОРК, 25 декабря. /ТАСС/. Размещающийся в Чикаго (штат Иллинойс) Апелляционный суд седьмого округа США отклонил в четверг иск юридической команды действующего президента Дональда Трампа о пересмотре итогов президентских выборов в штате Висконсин. Эта судебная инстанция, рассматривающая дела штатов Иллинойс, Индиана и Висконсин, сочла неубедительными представленные юристами Трампа доводы, сообщила газета Politico.

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Все трое судей Апелляционного суда отклонили доводы о том, что избирательная комиссия Висконсина якобы нарушила Конституцию США, в частности при сборе бюллетеней для заочного голосования. Выражая общее мнение своих коллег, судья Майкл Скаддер заявил, что указанные изменения не являются настолько существенными, чтобы противоречить конституционным требованиям, предъявляемым к организации и проведению президентских выборов. Таким образом, суд оставил без изменений утвержденные властями штата результаты проведенных там президентских выборов, на которых победа была отдана кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену.

"У президента [Трампа] были все возможности до выборов оспорить законодательство Висконсина, представив аналогичные нынешним заявления. Отказавшись от такой возможности, он не может теперь - после окончательного утверждения итогов выборов - пытаться оспаривать [законы штата]", - цитирует издание заявление Скаддера.

Politico отметила, что проигрыш дела в Висконсине стал еще одним из многочисленных судебных поражений юридической команды Трампа, пытающейся оспорить результаты выборов в так называемых колеблющихся штатах, где Байден победил с минимальным отрывом. Газета особо отметила, что все трое судей Апелляционного суда седьмого округа являются "республиканскими назначенцами", а следовательно, они не могли предвзято относиться к рассмотрению иска, поданного от имени республиканца Трампа.

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