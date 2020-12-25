Зеленский заявил, что Украина не может выйти из минских соглашений по Донбассу

КИЕВ, 25 декабря. /ТАСС/. Украина не может выйти из минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе из-за их привязки к санкциям против России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью изданию "Фокус", опубликованном в пятницу.

"Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, не подконтрольные Киеву - прим. ТАСС). Но лично я бы вышел", - отметил глава государства.

При этом он заверил, что Украина по пути урегулирования конфликта на востоке страны продолжает двигаться в рамках предыдущих договоренностей, а о плане "Б" говорить рано. "Рано говорить [о плане "Б"], поскольку это больная и тонкая дипломатия", - пояснил Зеленский.