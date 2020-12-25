Зеленский заявил о готовности звонить Путину для встречи советников "нормандской четверки"

КИЕВ, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал связаться по телефону с российским лидером Владимиром Путиным в случае дальнейшей задержки встречи в "нормандском формате" на уровне советников.

"Если продолжится задержка со встречей советников, то я буду с ним (Путиным - прим. ТАСС) общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет быстрее остановить войну, я должен с ним общаться", - заявил он в опубликованном в пятницу интервью украинскому изданию "Фокус".

Вместе с тем он признал, что не звонит российскому лидеру, так как "нет предмета для разговора".

Зеленский добавил, что хотел бы обсудить с российским коллегой не только урегулирование в Донбассе. "Должен быть как диалог в нормандском формате, так и прямой диалог. Потому что есть вопросы, которые мы не ставим в "нормандском формате", ни вопрос заложников в России или в Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", - уверен он.

Президент Украины напомнил, что встреча советников ожидалась в декабре, однако пока этого не произошло из-за несогласованности в переговорных позициях и пандемии коронавируса.