В Молдавии заявили, что Плахотнюк получил гражданство Турции

КИШИНЕВ, 25 декабря. /ТАСС/. Бежавший из Молдавии бывший лидер Демократической партии (ДПМ) олигарх Владимир Плахотнюк получил гражданство Турции и продолжает влиять на ситуацию в стране. Об этом заявил в пятницу генеральный прокурор республики Александр Стояногло в эфире молдавского телеканала ТВ-8.

"Он получил гражданство Турции в августе нынешнего года, думаю, он получил паспорт на свое имя. Мы намерены определить методы, которые позволят привлечь Плахотнюка к ответственности. И если доведем дело до конца, не исключено, что дело будет передано Турции на рассмотрение", - сказал Стояногло. Он отметил, что беглый олигарх продолжает влиять на общественно-политическую ситуацию в стране.

"Плахотнюк поддерживает отношения со своими бизнес-партнерами и определенными политическими силами в Молдавии. Это уже не та степень влияния, которая была пару лет назад. Но то, что эти отношения имеют место, - у нас нет никаких сомнений", - отметил прокурор.

Ранее власти Турции подтвердили, что Плахотнюк находился на территории страны, но покинул ее 4 октября 2020 года. При этом Анкара не ответила на запрос о его экстрадиции, направленный молдавской прокуратурой 29 сентября. По сообщениям СМИ Молдавии, перебравшийся в августе из США в Турцию Плахотнюк стал гражданином этой страны по программе "Гражданство в обмен на инвестиции", а турецкое законодательство запрещает выдачу собственных граждан иностранным государствам.

По данным СМИ, когда Демпартия Молдавии контролировала парламент, правительство и юстицию в стране, возглавлявший ее Плахотнюк несколько раз встречался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и оказывал ему определенные услуги. В частности, в прессе сообщалось, что в марте 2018 года по указанию Плахотнюка были арестованы и переданы Анкаре директор и несколько преподавателей молдавского лицея "Оризонт", которые были гражданами Турции и подозревались в причастности к попытке государственного переворота против Эрдогана.

Разыскивают в Молдавии и России

Ранее Генпрокуратура Молдавии запросила власти Турции об экстрадиции Плахотнюка, которого считают главной фигурой в деле о хищении 1 млрд евро из банков страны. Ему предъявлены обвинения в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. В России олигарх заочно осужден, в том числе по обвинениям в наркоторговле и легализации средств, полученных преступным путем.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон считает, что у Плахотнюка нет шансов вернуться к власти в стране, но он пытается дестабилизировать ситуацию через своих людей в органах власти и юстиции. По мнению Додона, Плахотнюк таким образом хочет избежать суда.