Посол Боснии и Герцеговины в РФ вернул икону, подаренную ранее Лаврову, в Сараево

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Посол Боснии и Герцеговины (БиГ) в России Желько Самарджия доставил икону, подаренную Сергею Лаврову и возвращенную Министерством иностранных дел России дарителям, обратно в Сараево. Об этом сообщило в пятницу агентство Tanjug.

Сообщается, что посол Самарджия лично привез икону Николая Чудотворца в Боснию и Герцеговину. В то же время дипломат не стал передавать ее в МИД республики

Как ранее сообщило агентство SRNA, председатель президиума БиГ Милорад Додик подарил главе МИД РФ Лаврову позолоченную икону XVIII века, написанную в Луганске, в ходе визита главы российского дипведомства в БиГ 14 декабря. Агентство разместило фото образа Николая Чудотворца и фотографию красной сургучной печати на обратной стороне иконы, на которой виден оттиск: "УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия".

Посольство Украины в БиГ направило в министерство иностранных дел республики ноту с требованием вернуть украинской стороне икону из Луганска, которую Додик подарил Лаврову. Прокуратура БиГ возбудила дело и начала проверку происхождения иконы. 23 декабря российская сторона передала икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве, несмотря на то, что администрация Додика опровергла данные о ее криминальном происхождении, сообщив, что икона являлась семейной.