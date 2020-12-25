Соглашение Великобритании и ЕС. Вопросов больше, чем ответов

Лондон и Брюссель договорились о том, как будут выстраивать свои отношения после завершения переходного периода Brexit. Формально Великобритания покинула сообщество в ночь на 1 февраля, но до конца 2020 года стороны сотрудничали по прежним правилам. Достижение соглашения о двусторонних отношениях ставит точку в затянувшемся на годы "разводе" между королевством и ЕС. Рассказываем о том, как будут выглядеть отношения Лондона и Брюсселя в новом году, каких именно договоренностей они достигли, а также пытаемся разобраться, насколько эти соглашения выгодны для каждой из сторон.
Официальный текст соглашения объемом 2 тыс. страниц пока не опубликован, известны лишь его ключевые детали. Для окончательного принятия документа его предстоит одобрить парламентам обеих сторон. Так как до завершения переходного периода остается неделя, соглашение не успеет вступить в силу в полном объеме, но ожидается, что с 1 января по 28 февраля 2021 года его будут применять во временном режиме. Это позволит Великобритании и ЕС избежать правового вакуума. За эти два месяца обе стороны должны завершить процесс ратификации.
Усилия ЕС и Великобритании помогли обойтись без жесткого Brexit, который грозил хаосом на границах, ростом цен на товары и огромными расходами для британского бюджета. С практической точки зрения хаоса все равно не удалось избежать. У граждан и бизнеса остается всего неделя на получение необходимых лицензий и долгосрочных виз, которые им предстоит начать оформлять в самый разгар новогодних праздников.
Ключевые пункты
Нулевые тарифы — стороны договорились о свободной торговле без квот и тарифов при условии соблюдения всех европейских стандартов. Однако это не распространяется на сферу услуг, которая составляет 80% британской экономики. Таким образом, Евросоюзу удалось сохранить свои торговые преимущества и получить возможность точечно регулировать другие секторы. Возможные спорные ситуации стороны будут рассматривать в нейтральном арбитраже, а не Европейском суде. На этом пункте особо настаивали в Лондоне.
"Соглашение о свободной торговле с нулевыми тарифами и нулевыми квотами является достижением для господина Джонсона (это более выгодная сделка, чем у Канады с ЕС, модель, которую он предпочитал; но она предусматривает более строгие обязательства по поддержанию равных условий игры)", — отмечает The Economist.
Свободная торговля — прекрасная новость для бизнеса, который опасался дополнительных пошлин и тарифов в условиях стагнации из-за пандемии COVID-19. Если стороны не договорились, им пришлось бы торговать по правилам ВТО с введением квот. При этом товары все же будут проходить пограничные проверки, что приведет к дополнительным расходам и потенциальным задержкам.
Соглашение о рыболовстве — один из спорных вопросов, который в последнее время много обсуждался в СМИ. До Brexit европейские рыбаки имели право свободно промышлять в территориальных водах Великобритании, но после переходного периода их общий улов должен постепенно сократиться на 25% от нынешних объемов. Через 5,5 лет правила о квоте на улов начнут пересматривать ежегодно. Изначально Лондон настаивал на сокращении еровпейского улова на 80%.
Барри Деас, глава британской Национальной федерации организаций рыбаков, заявил Би-би-си, что Великобритания пошла на "значительные уступки в отношении рыбы", и это означает "множество разочарованных рыбаков". При этом рыболовство имеет сравнительно небольшое значение для британской экономики (на нее приходится лишь чуть больше 0,1% ВВП королевства), однако вопрос о квотах оставался скорее политическим, так как речь шла о территориальных границах страны.
Свобода передвижения — этой привилегии также настал конец, граждане Великобритании больше не смогут работать, жить, учиться или открывать бизнес в ЕС без специальных разрешений. Безвизовый режим сохранится только для путешественников. Кроме того, между странами Евросоюза и королевством появится пограничный контроль. Режим жестких границ не предусмотрен на острове Ирландия между членом ЕС Республикой Ирландия и британской Северной Ирландией.
Лондон также отказался от участия в общеевропейской программе обмена Erasmus, которая позволяла около 200 тыс. студентов ежегодно выезжать для учебы за границу и получать опыт работы в разных странах.
Что осталось за кулисами
Как отмечает The Economist, беспокойство экспертов вызывает не то, что оговаривается в сделке, а скорее то, что упущено из виду. Как сообщает издание, стороны опустили вопрос о регулировании финансовых рынков и обмена данными, что крайне важно для трансграничного бизнеса. В нем также ничего не говорится о сотрудничестве сторон в сфере внешней политики и безопасности. Как отметили в Еврокомиссии, Лондон пока не захотел обсуждать эти вопросы.
Оговариваются лишь некоторые положения о внутренней безопасности. Из них следует, что Великобритания теряет доступ к базам Европола, а также неограниченное право использовать европейский ордер на арест.
Королевство исключили из спутникового проекта Galileo, есть также вопросы относительно его будущего участия в программе исследований Horizon.
Экономические перспективы
Как отмечают различные аналитики, несмотря на заключение сделки, британская экономика все равно окажется под ударом. По оценкам британского Управления по бюджетной ответственности (OBR), из-за "развода" с ЕС в ближайшие 15 лет ВВП Великобритании вырастет на 4% меньше, чем мог бы в случае сохранения членства в ЕС.
Под вопросом остается судьба торговых соглашений королевства с Китаем и Индией, но в первую очередь с США. Горячий сторонник Brexit Дональд Трамп обещал заключение выгодного соглашения о свободной торговле между Вашингтоном и Лондоном после окончательного выхода. Однако теперь республиканец покидает Белый дом и судьба дальнейших торговых отношений Великобритании с США не так однозначна.
Как сообщало британское издание Financial Times, Байден скептически отнесся к Brexit, который, по его мнению, нарушает западное единство. Вполне возможно, что демократ может отложить заключение новых торговых соглашений с любой страной до тех пор, пока США не повысят конкурентоспособность на внутреннем рынке.
"Подарок на Рождество"
"Сегодня вечером, в канун Рождества, у меня есть небольшой подарок для всех, кто, возможно, думает, что бы почитать в этот тихий вечер после праздничного ужина, и вот она, весть, благая весть", — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телеобращении после подписания документа, показывая на камеру черновик соглашения.
I would like to wish everyone a very Merry Christmas. pic.twitter.com/DofRkb4Ivc— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020
По словам премьера, королевство впервые с 1973 года станет по-настоящему независимым и вернет себе контроль над целым рядом ключевых областей, сохранив при этом возможность торговать с Евросоюзом без пошлин и квот.
Он также отметил, что Великобритания получила право "устанавливать собственные стандарты, внедрять инновации так, как мы хотим" в ключевых секторах, таких как бионаука и искусственный интеллект.
"Британские законы будут приниматься исключительно британским парламентом; интерпретироваться британскими судьями, заседающими в британских судах", — подчеркнул премьер-министр.
Дмитрий Беляев