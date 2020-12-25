Соглашение Великобритании и ЕС. Вопросов больше, чем ответов

Нулевые тарифы — стороны договорились о свободной торговле без квот и тарифов при условии соблюдения всех европейских стандартов. Однако это не распространяется на сферу услуг, которая составляет 80% британской экономики. Таким образом, Евросоюзу удалось сохранить свои торговые преимущества и получить возможность точечно регулировать другие секторы. Возможные спорные ситуации стороны будут рассматривать в нейтральном арбитраже, а не Европейском суде. На этом пункте особо настаивали в Лондоне.

Усилия ЕС и Великобритании помогли обойтись без жесткого Brexit, который грозил хаосом на границах, ростом цен на товары и огромными расходами для британского бюджета. С практической точки зрения хаоса все равно не удалось избежать. У граждан и бизнеса остается всего неделя на получение необходимых лицензий и долгосрочных виз, которые им предстоит начать оформлять в самый разгар новогодних праздников.

Официальный текст соглашения объемом 2 тыс. страниц пока не опубликован, известны лишь его ключевые детали . Для окончательного принятия документа его предстоит одобрить парламентам обеих сторон. Так как до завершения переходного периода остается неделя, соглашение не успеет вступить в силу в полном объеме, но ожидается, что с 1 января по 28 февраля 2021 года его будут применять во временном режиме. Это позволит Великобритании и ЕС избежать правового вакуума. За эти два месяца обе стороны должны завершить процесс ратификации.

Лондон и Брюссель договорились о том, как будут выстраивать свои отношения после завершения переходного периода Brexit. Формально Великобритания покинула сообщество в ночь на 1 февраля, но до конца 2020 года стороны сотрудничали по прежним правилам. Достижение соглашения о двусторонних отношениях ставит точку в затянувшемся на годы "разводе" между королевством и ЕС. Рассказываем о том, как будут выглядеть отношения Лондона и Брюсселя в новом году, каких именно договоренностей они достигли, а также пытаемся разобраться, насколько эти соглашения выгодны для каждой из сторон.

"Соглашение о свободной торговле с нулевыми тарифами и нулевыми квотами является достижением для господина Джонсона (это более выгодная сделка, чем у Канады с ЕС, модель, которую он предпочитал; но она предусматривает более строгие обязательства по поддержанию равных условий игры)", — отмечает The Economist.

Свободная торговля — прекрасная новость для бизнеса, который опасался дополнительных пошлин и тарифов в условиях стагнации из-за пандемии COVID-19. Если стороны не договорились, им пришлось бы торговать по правилам ВТО с введением квот. При этом товары все же будут проходить пограничные проверки, что приведет к дополнительным расходам и потенциальным задержкам.

Соглашение о рыболовстве — один из спорных вопросов, который в последнее время много обсуждался в СМИ. До Brexit европейские рыбаки имели право свободно промышлять в территориальных водах Великобритании, но после переходного периода их общий улов должен постепенно сократиться на 25% от нынешних объемов. Через 5,5 лет правила о квоте на улов начнут пересматривать ежегодно. Изначально Лондон настаивал на сокращении еровпейского улова на 80%.

Барри Деас, глава британской Национальной федерации организаций рыбаков, заявил Би-би-си, что Великобритания пошла на "значительные уступки в отношении рыбы", и это означает "множество разочарованных рыбаков". При этом рыболовство имеет сравнительно небольшое значение для британской экономики (на нее приходится лишь чуть больше 0,1% ВВП королевства), однако вопрос о квотах оставался скорее политическим, так как речь шла о территориальных границах страны.

Свобода передвижения — этой привилегии также настал конец, граждане Великобритании больше не смогут работать, жить, учиться или открывать бизнес в ЕС без специальных разрешений. Безвизовый режим сохранится только для путешественников. Кроме того, между странами Евросоюза и королевством появится пограничный контроль. Режим жестких границ не предусмотрен на острове Ирландия между членом ЕС Республикой Ирландия и британской Северной Ирландией.

Лондон также отказался от участия в общеевропейской программе обмена Erasmus, которая позволяла около 200 тыс. студентов ежегодно выезжать для учебы за границу и получать опыт работы в разных странах.

Что осталось за кулисами

Как отмечает The Economist, беспокойство экспертов вызывает не то, что оговаривается в сделке, а скорее то, что упущено из виду. Как сообщает издание, стороны опустили вопрос о регулировании финансовых рынков и обмена данными, что крайне важно для трансграничного бизнеса. В нем также ничего не говорится о сотрудничестве сторон в сфере внешней политики и безопасности. Как отметили в Еврокомиссии, Лондон пока не захотел обсуждать эти вопросы.

Оговариваются лишь некоторые положения о внутренней безопасности. Из них следует, что Великобритания теряет доступ к базам Европола, а также неограниченное право использовать европейский ордер на арест.

Королевство исключили из спутникового проекта Galileo, есть также вопросы относительно его будущего участия в программе исследований Horizon.

Экономические перспективы

Как отмечают различные аналитики, несмотря на заключение сделки, британская экономика все равно окажется под ударом. По оценкам британского Управления по бюджетной ответственности (OBR), из-за "развода" с ЕС в ближайшие 15 лет ВВП Великобритании вырастет на 4% меньше, чем мог бы в случае сохранения членства в ЕС.

Под вопросом остается судьба торговых соглашений королевства с Китаем и Индией, но в первую очередь с США. Горячий сторонник Brexit Дональд Трамп обещал заключение выгодного соглашения о свободной торговле между Вашингтоном и Лондоном после окончательного выхода. Однако теперь республиканец покидает Белый дом и судьба дальнейших торговых отношений Великобритании с США не так однозначна.

Как сообщало британское издание Financial Times, Байден скептически отнесся к Brexit, который, по его мнению, нарушает западное единство. Вполне возможно, что демократ может отложить заключение новых торговых соглашений с любой страной до тех пор, пока США не повысят конкурентоспособность на внутреннем рынке.

"Подарок на Рождество"

"Сегодня вечером, в канун Рождества, у меня есть небольшой подарок для всех, кто, возможно, думает, что бы почитать в этот тихий вечер после праздничного ужина, и вот она, весть, благая весть", — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телеобращении после подписания документа, показывая на камеру черновик соглашения.