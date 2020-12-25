Эрдоган заявил, что считает Путина человеком, который держит свое слово

АНКАРА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган считает российского лидера Владимира Путина честным человеком, который держит свое слово.

Ранее президент России, отвечая на один из вопросов на большой пресс-конференции, назвал Эрдогана человеком, "который держит свое слово", несмотря на то что их взгляды "на отдельные вопросы могут расходиться".

"На самом деле это те слова, которые описывают и его самого (Путина - прим. ТАСС), - сказал президент Турции, отвечая на вопросы журналистов после пятничной молитвы. - Познакомившись с господином Путиным, я узнал его именно в таком ключе. Он действительно честный человек".

Эрдоган также отметил, что Россия стала "редкой страной, которая сдерживает свои обещания, с которой также удалось установить прочные отношения". "Мы [с Россией] уверенно идем к поставленным целям, и я уверен, что продолжим это делать", - добавил он.