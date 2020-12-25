Власти Гонконга требуют суд вернуть под стражу медиамагната Джимми Лая

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 декабря. /ТАСС/. Власти Гонконга подали иск в Верховный суд с требованием вернуть под стражу оппозиционного медиамагната Джимми Лая, который был отпущен под домашний арест. Как сообщила в пятницу радиостанция RTHK , слушания по этому делу пройдут утром 31 декабря.

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В минувшую среду суд согласился смягчить меру пресечения Лаю, обвиняемому в нарушении закона о нацбезопасности и мошенничестве. Его отпустили под домашний арест под залог в размере 10 млн гонконгских долларов ($1,3 млн), запретив перемещаться, общаться с иностранцами, журналистами и делать записи в социальных сетях.

Однако правительственный департамент юстиции подал апелляцию для обжалования этого решения. Если оно будет удовлетворено, то бизнесмен вновь будет помещен в следственный изолятор и будет оставаться под стражей до следующего судебного заседания, намеченного на 16 апреля.

Суть обвинений

73-летний магнат был задержан 3 декабря по делу о мошенничестве, а 11 декабря ему предъявили обвинения в сговоре с иностранными силами с целью создания угрозы национальной безопасности.

Владелец медиахолдинга Next Digital Media и газеты "Пинго жибао" в этом году стал фигурантом сразу нескольких дел. Этот оппозиционный деятель считается одним из главных организаторов прошлогодних антиправительственных демонстраций в специальном административном районе Китая. Он поддерживает тесные связи с политической элитой США. В июле прошлого года его принимали в Вашингтоне вице-президент США Майкл Пенс и госсекретарь Майкл Помпео. Известно, что магнат призывал к введению санкций против Китая и Гонконга.

10 августа текущего года полиция задержала Лая, а также еще девять человек, включая двух его сыновей и топ-менеджеров Next Digital Media, где был проведен обыск. Позже оппозиционеры были выпущены под залог и подписку о невыезде. 3 декабря магнат был задержан вновь по делу о мошенничестве, связанном с ненадлежащим использованием офисных помещений компании.