Умер замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко

МИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Пресс-служба МИД Белоруссии сообщила в пятницу о смерти заместителя главы внешнеполитического ведомства Олега Кравченко. В июле Кравченко был назначен послом республики в США.
"Олег Иванович Кравченко сегодня скоропостижно скончался", - отметили в МИД Белоруссии. О причинах смерти пока не сообщается.
Ушел из жизни выдающийся белорусский дипломат, кандидат юридических наук, заместитель Министра иностранных дел Олег Иванович Кравченко.— МИД Беларуси (@BelarusMID) December 25, 2020
Вы всегда в наших сердцах, Олег Иванович!
Ваша белорусская
дипломатическая семья.... pic.twitter.com/6DgJoXgnpm
Как указали в белорусском дипведомстве, Кравченко пользовался симпатией, авторитетом и заслуженным уважением не только в Белоруссии, но и у зарубежных партнеров, "внес значительный вклад в развитие белорусско-американских и белорусско-европейских отношений".
Кравченко пробыл на дипломатической службе более 25 лет, начал ее в 1994 году в качестве атташе, а затем занимал различные посты в отделе договорно-правового управления министерства иностранных дел республики. В 1999 году он был назначен советником посольства Белоруссии в Швеции, с 2003 года работал в отделе управления гуманитарного сотрудничества и прав человека МИД, затем продолжил карьеру в посольстве Белоруссии в США.
В 2014 году Кравченко вернулся в Минск и возглавил отдел США и Канады управления Америки, а затем - управление Америки МИД. На пост замминистра дипломат был назначен в 2017 году. 20 июля 2020 года Кравченко был назначен послом Белоруссии в США. Должность была вакантной более 12 лет из-за разразившегося в 2008 году дипломатического скандала, в результате которого Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав своих диппредставительств. Кравченко так и не был откомандирован в США, продолжив исполнять обязанности замглавы МИД.