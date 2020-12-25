Умер замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко

Как указали в белорусском дипведомстве, Кравченко пользовался симпатией, авторитетом и заслуженным уважением не только в Белоруссии, но и у зарубежных партнеров, "внес значительный вклад в развитие белорусско-американских и белорусско-европейских отношений".

Кравченко пробыл на дипломатической службе более 25 лет, начал ее в 1994 году в качестве атташе, а затем занимал различные посты в отделе договорно-правового управления министерства иностранных дел республики. В 1999 году он был назначен советником посольства Белоруссии в Швеции, с 2003 года работал в отделе управления гуманитарного сотрудничества и прав человека МИД, затем продолжил карьеру в посольстве Белоруссии в США.

В 2014 году Кравченко вернулся в Минск и возглавил отдел США и Канады управления Америки, а затем - управление Америки МИД. На пост замминистра дипломат был назначен в 2017 году. 20 июля 2020 года Кравченко был назначен послом Белоруссии в США. Должность была вакантной более 12 лет из-за разразившегося в 2008 году дипломатического скандала, в результате которого Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав своих диппредставительств. Кравченко так и не был откомандирован в США, продолжив исполнять обязанности замглавы МИД.