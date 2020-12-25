Лукашенко заявил о задержании в Белоруссии террористов, которые везли оружие через Украину

МИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что участники террористической группы во главе с Николаем Автуховичем готовили новые теракты по всей республике. Об этом в пятницу сообщило агентство БелТА.

"Готовили теракты по всей стране, и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали", - сказал глава государства во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска.

Белорусский лидер также уточнил, что раскрыты все каналы группы Автуховича, которая, по его словам, "тоннами везла оружие через Украину".

Лукашенко высоко оценил работу правоохранительных структур и подчеркнул, что вопрос пресечения подобной противоправной деятельности держится на жестком контроле. "Если бы ребята наши, я всех приказал к государственным наградам немедленно представить, их не накрыли, ох нам бы Новый год был, - отметил он. - Есть несколько группировочек еще. Своих два-три [человека в этих группировках] есть, оттуда [из-за границы] присылают нам. Через Украину. Через Польшу, Литву сейчас очень сложно - границу закрыли наглухо. И с Украиной сейчас закрыли уже, мышь не проползет. Через Россию иногда проникают, у нас границы нет. Но уже не то. Мы этот вопрос держим жестко на контроле".

Преступник или политзаключенный?

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали и водворили в СИЗО восемь участников террористической группы во главе с Николаем Автуховичем. Об этом сообщил 8 декабря телеканал "Беларусь-1". На оперативных видеосъемках один из задержанных сообщил, что под руководством Автуховича в Гродно был совершен подрыв автомобиля сотрудника милиции, а также подожжены дом и автомобиль милиционера в Волковыске (Гродненская область). В телесюжете утверждается, что подобными действиями подозреваемые ставили цель оказать психологическое давление на сотрудников органов внутренних дел. В сюжете также показали оперативное видео допроса подозреваемого в организации актов терроризма Автуховича, который пояснил, что к радикальным действиям его подтолкнуло то, что "мирные протесты ничего не решают".

Ночью 20 ноября в Гродно были повреждены четыре автомобиля, расположенные на неохраняемой стоянке. Первоначально следствие возбудило уголовное дело по статье "умышленные уничтожение либо повреждение имущества". Затем, после изучения повреждений автомобиля сотрудника УВД Гродненского облисполкома, нанесенных взрывом, дело было переквалифицировано на "акт терроризма". Также, по данным МВД, 2 октября в Волковыске Гродненской области был подожжен дом и автомобиль местного милиционера. В МВД тогда заявили, что случившееся связывают с профессиональной деятельностью сотрудника милиции.

Ранее Автухович дважды отбывал наказание. Он был осужден за неуплату налогов и незаконные действия с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Белорусские правозащитники признали Автуховича политзаключенным.