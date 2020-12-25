Полиция Армении начала задерживать митингующих в Ереване

ЕРЕВАН, 25 декабря. /ТАСС/. Полиция Армении в пятницу начала задерживать протестующих, пытавшихся перекрыть проспект Баграмяна в центре Еревана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Участники акции протеста, требующие отставки премьера страны Никола Пашиняна, пытались перекрыть центральный проспект города в районе здания парламента. Полиция оттесняет митингующих с проспекта и задерживает наиболее активных протестующих.

Акции протеста проходят в Армении уже больше месяца. Оппозиция считает, что подписанное премьером Николом Пашиняном 9 ноября совместное заявление с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.

На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия. Сам Пашинян заявляет, что не уйдет в отставку, так как любая смена правительства должна происходить только посредством выборов. При этом несколько его сторонников уже заявили, что не исключают возможности проведения внеочередных выборов.