Додон поблагодарил российские власти за помощь Молдавии в период кризиса

КИШИНЕВ, 25 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Молдавии Игорь Додон выразил благодарность властям РФ за помощь в борьбе с пандемией коронавируса и продление беспошлинного режима торговли для экспортеров сельхозпродукции. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Facebook после встречи с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком в Москве.

"Выразил Дмитрию Козаку и в его лице руководству Российской Федерации искреннюю благодарность за поддержку Молдовы в борьбе с распространением коронавируса, за безвозмездную помощь нашим фермерам, пострадавшим от засухи, и молдавским экспортерам в части предоставления в 2018-2020 годах режима беспошлинных поставок агропромышленной продукции на российский рынок", - написал Додон.

Россия отправила в Молдавию медицинскую помощь в виде тест-систем, медикаментов и оборудования. Кроме того, Минобороны РФ предоставило самолет для доставки в Кишинев крупной партии медикаментов из Китая, а группа российских медиков посетила приднестровский регион, чтобы поделиться опытом борьбы с пандемией.

В этом году от засухи в Молдавии пострадала почти половина посевов зерновых. По официальным данным, общий ущерб оценивается примерно в €60 млн. Ранее Россия перечислила сельхозпроизводителям Молдавии помощь в сумме 275 млн рублей.