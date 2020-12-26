СМИ: лидеры республиканцев в Сенате США не хотят, чтобы итоги выборов оспаривали

ВАШИНГТОН, 26 декабря. /ТАСС/. Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) намерен попросить избранного сенатора-республиканца (от штата Алабама) Томми Табервилла не выступать против итогов президентских выборов на совместном заседании обеих палат законодательного органа по утверждению результатов голосования коллегии выборщиков. Об этом сообщила в пятницу газета The Hill со ссылкой на заместителя Макконнелла сенатора Джона Тьюна (от штата Южная Дакота).

6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса под председательством вице-президента Майкла Пенса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков. Согласно существующим правилам, рассматриваются только возражения в письменной форме, поданные как минимум одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. Если на последующем голосовании хотя бы одна из палат законодательного органа выскажется против их позиции, протест не принимается.

По словам Тьюна, лидеры республиканцев в Сенате хотят объяснить Табервиллу, что оспаривание результатов голосования коллегии выборщиков в следующем месяце будет бесполезным и "в политическом смысле разрушительным" шагом. При этом он подчеркнул, что "каждый сенатор должен будет принять собственное решение по этому вопросу". "По крайней мере, нам нужно знать план [Табервилла]", - добавил республиканец.

"Я надеюсь, что в конце концов все сенаторы придут к выводу, что с этими выборами надо уже заканчивать и пришла пора двигаться дальше", - заключил Тьюн.

Просьба президента

Президент США Дональд Трамп призывает Табервилла, который одержал победу на праймериз Республиканской партии во многом благодаря поддержке главы государства, оспорить итоги голосования на совместном заседании обеих палат законодательного органа в следующем месяце. Американский лидер ранее рассказал, что связывался по этому вопросу с Табервиллом, который, по его словам, с энтузиазмом воспринял данное предложение.

Как сообщил изданию неназванный сенатор-республиканец, Макконнелл попытается убедить Табервилла в том, что это "плохая идея". По словам этого сенатора, "вопрос состоит в том, послушает ли" в итоге Табервилл Макконнелла. "Если Трамп попросит его, я предполагаю, что он, вероятно, сделает это, потому что не видит негативных аспектов [этого предложения]", - отметил источник.

Макконнелл, Тьюн и председатель Объединенного комитета Конгресса по проведению церемонии инаугурации президента США Рой Блант (республиканец от штата Миссури) призвали своих однопартийцев не оспаривать итоги выборов. При этом член верхней палаты Конгресса Джон Корнин (республиканец от штата Техас) выразил надежду, что ни один сенатор не поддержит данное предложение.

Трамп в Twitter раскритиковал призыв лидеров республиканцев в Сенате и пригрозил им "завершением политической карьеры".

Последняя попытка

Группа законодателей-республиканцев во главе с конгрессменом Моррисом Бруксом (от штата Алабама) собирается предпринять последнюю попытку оспорить результаты выборов во время утверждения итогов голосования коллегии выборщиков на совместном заседании обеих палат Конгресса 6 января. Брукс намерен воспользоваться правом в письменной форме подать протест против утверждения голосов выборщиков от штатов Аризона, Пенсильвания, Невада, Джорджия и Висконсин. Кроме этого, ему нужно заручиться поддержкой хотя бы одного из членов Сената. Им и может стать Табервилл. В этом случае контролируемая демократами Палата представителей и Сенат, где большинство имеют республиканцы, должны приостановить совместное заседание, чтобы раздельно рассмотреть и провести голосование по вопросу недействительности голосов выборщиков от упомянутых штатов.

Однако, как отмечают комментаторы, Палата представителей проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу избранного президента Джозефа Байдена.

В ходе прошедших в ноябре всеобщих выборов американцы выбирали президента и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторов 13 штатов и территорий. Трамп по-прежнему не признает своего поражения, заявляя, что демократы путем различных манипуляций с подсчетом голосов украли у него победу.