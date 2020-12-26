Три миротворца ООН погибли в ЦАР

ООН, 26 декабря. /ТАСС/. Три миротворца Организации Объединенных Наций погибли и еще два пострадали в результате нападения повстанцев в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь глубоко осуждает сегодняшнюю атаку неидентифицированных вооруженных повстанцев на военные силы ЦАР и миссию ООН в стране, произошедшую в городе Декоа, провинция Кемо, и городе Бакума, провинция Мбому. В Декоа три миротворца из Бурунди были убиты и еще два получили ранения", - информировал он.

Генсек ООН призвал власти ЦАР расследовать это военное преступление и привлечь виновных к ответственности.

В ЦАР сформированная на основе трех повстанческих группировок антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" начала 18 декабря боевые действия, чтобы перерезать основные пути снабжения столицы страны Банги. Так повстанцы пытаются противодействовать президенту страны Фостен-Арканжу Туадере, который добивается переизбрания на второй срок. По словам властей, коалицию повстанцев возглавляет бывший президент страны Франсуа Бозизе. Президентские и парламентские выборы в ЦАР запланированы на 27 декабря.