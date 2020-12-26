СМИ: турецкие военные приступят к службе в совместном с РФ центре по Карабаху в январе

АНКАРА, 26 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие ВС Турции под командованием бригадного генерала отправились в Азербайджан, утверждает в субботу телеканал NTV.

По его данным, они должны приступить к службе в совместном с РФ наблюдательном центре по Нагорному Карабаху в январе.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы. Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан 11 ноября по итогам переговоров по видеосвязи Хулуси Акара и министра обороны РФ Сергея Шойгу.