В Минске задержали бегунов в костюмах Деда Мороза

МИНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Локальные протестные акции проходят в субботу в районах Минска, в ходе одной из них задержаны несколько участников.

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"В районе улиц Васнецова и Райниса состоялась пробежка Дедов Морозов с раздачей конфет детям по пути, без политических лозунгов и флагов. Прислали четыре автобуса силовиков. Точно задержали двух участниц пробежки [в костюмах Деда Мороза]", - сообщает портал "Наша нива" со ссылкой на очевидцев.

Также Telegram-каналы выкладывают видео об акциях протеста в столице под бело-красно-белой оппозиционной символикой в районах Лошица, Шабаны, Уручье. Протестующие либо выстраиваются в цепи, либо проходят маршем в своих районах.

Сторонники действующей власти со своей стороны организовали автопробег под государственными флагами и с новогодним акцентом. По сообщению агентства "БелТА", участники автопробега "За единую Беларусь!" отправились в Осиповичи (Могилеская область), где приняли участие в митинге памяти, прошедшем на Аллее Героев, в реконструкции боя под Осиповичами и концертной программе.