СМИ: в Ираке арестовали экстремиста, планировавшего подорвать себя в Багдаде в праздники

КАИР, 26 декабря. /ТАСС/. Силы безопасности Ирака арестовали экстремиста, планировавшего подорвать себя в Багдаде во время новогодних праздников. Об этом сообщило в субботу Агентство национальной безопасности страны, передает телеканал Al-Sumaria.

"В результате оперативных действий разведывательных служб в провинциях Дияла и Салах-эд-Дин удалось обезвредить террористическую ячейку и арестовать четырех человек, в том числе террориста-смертника, который планировал подорвать себя во время новогодних праздников в Багдаде", - приводит телеканал заявление агентства.

В ходе допроса подозреваемые признались, что они "получили инструкции дестабилизировать" обстановку в столице во время Рождества и Нового года, отмечается в коммюнике.