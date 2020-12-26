Генсек ООН призвал обеспечить мирное проведение выборов в ЦАР

ТАСС, 26 декабря. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить 27 декабря мирное проведение президентских и парламентских выборов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщил в субботу журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Пока граждане ЦАР готовятся принять участие во всеобщих выборах 27 декабря, генеральный секретарь призывает все заинтересованные стороны гарантировать, что голосование будет мирным, открытым для всех и заслуживающим доверия. С этой целью он просит всех участников воздержаться от любых действий, которые могут угрожать жизням людей и подорвать избирательный процесс и национальную стабильность, в том числе от применения насилия, разжигания ненависти и подстрекательства к насилию", - заявил Дюжаррик.

Он также отметил, что генсек ООН вновь осудил столкновения и боевые действия в республике.

В ЦАР сформированная на основе трех повстанческих группировок антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" 18 декабря начала боевые действия, чтобы перерезать основные пути снабжения столицы Банги. Так повстанцы пытаются противодействовать президенту страны Фостен-Арканжу Туадера, который добивается переизбрания на второй срок. По словам властей, коалицию повстанцев возглавляет бывший президент ЦАР Франсуа Бозизе.