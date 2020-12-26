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Губернатор Теннесси попросил Трампа ввести режим ЧС после взрыва в Нэшвилле

Билл Ли отметил, что для выплаты страховых пособий пострадавшим организациям властям штата необходима федеральная поддержка

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Губернатор штата Теннесси республиканец Билл Ли попросил президента США Дональда Трампа ввести режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом, произошедшим в пятницу утром в столице штата Нэшвилле. Соответствующее заявление опубликовано в субботу в Twitter губернатора.

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Ли отметил, что для выплаты страховых пособий организациям, пострадавшим в результате взрыва, а также для обеспечения необходимыми ресурсами служб, занимающихся устранением последствий, властям штата "необходима федеральная поддержка". "С тем, чтобы успешно справиться с последствиями я прошу вас ввести режим чрезвычайной ситуации <...> в округе Дэвидсон", - указал губернатор в письме, адресованном американскому лидеру.

По его словам, в результате инцидента ущерб в той или иной степени понесло по меньшей мере 41 предприятие. "Инженерам необходимо будет полностью проверить на предмет безопасности здания, в которых они располагались, - указал Ли. - Многие из этих зданий представляют историческую ценность". Введение режима ЧС позволит выделить федеральные средства на устранение последствий взрыва.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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