Санду запросила у генпрокурора Молдавии информацию о расследовании резонансных дел

КИШИНЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду запросила у генерального прокурора республики Александра Стояногло информацию о расследовании резонансных преступлений в стране.

"У меня была встреча с генеральным прокурором Республики Молдова Александром Стояногло. Запросила информацию о ходе расследований по резонансным делам", - написала Санду в субботу на странице в Facebook. Она уточнила, что интересовалась, как продвигается следствие и какие есть препятствия.

Днем ранее Стояногло заявил, что в ближайшее время попросит парламент снять иммунитет с ряда депутатов, которых подозревают в причастности к хищению из банков и другим резонансным преступлениям.

Коррупционный скандал, связанный с хищением около €1 млн из банков Молдавии, разгорелся в 2015 году и спровоцировал акции протеста, отставку двух правительств и правящей коалиции партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В отчете детективного агентства Kroll, которое по просьбе правительства республики провело расследование, говорится, что деньги выведены через "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", контролировавшиеся бизнесменом Иланом Шором. После произошедшей в 2019 году смены власти в Молдавии он бежал из страны вместе с бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком, который был назван Генпрокуратурой Молдавии главным выгодоприобретателем от хищения.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство, скрывшийся в США олигарх также объявлен в розыск в Молдавии.