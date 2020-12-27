Гуайдо намерен "продолжить работу" в парламенте страны вне зависимости от итогов выборов

ГАВАНА, 27 декабря. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил в субботу, что его сторонники, которые в данный момент представлены в Национальной ассамблее и 5 января перестанут обладать депутатскими мандатами по итогам прошедших в декабре выборов, намерены продолжать "работать в парламенте".

"Сегодня Национальная ассамблея еще раз встала на защиту людей и конституции, продлив работу парламента до проведения свободных выборов", - написал он в Twitter. Контролируемая на данный момент оппозицией Национальная ассамблея Венесуэлы приняла в субботу соответствующее постановление.

Парламентские выборы, в ходе которых граждане Боливарианской Республики избрали 277 депутатов Национальной ассамблеи (парламента), состоялись 6 декабря. Победу на них одержал проправительственный "Великий патриотический полюс". Значительная часть противников действующего правительства, которые в настоящее время контролируют парламент, в том числе Гуайдо, отказались от участия в голосовании и выразили сомнения относительно результатов выборов еще до их оглашения.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.