Трамп вновь призвал однопартийцев в Сенате бороться за оспаривание итогов выборов

ВАШИНГТОН, 27 декабря. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп вновь призвал своих однопартийцев в Сенате Конгресса бороться за оспаривание итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов.

"Для сенаторов-республиканцев пришло время выйти вперед и бороться за президентство, как это делали бы демократы, если бы они действительно победили. Доказательства неоспоримы", - написал американский лидер в субботу у себя в Twitter, перечислив нарушения, которые, по его мнению, имели место во время проведения выборов и при подсчете голосов. "Цифры гораздо больше, чем необходимо для победы в отдельных колеблющихся штатах", - продолжил президент.

После этого он вновь подверг критике американские судебные инстанции, министерство юстиции, ФБР и избирательную систему США в целом. "Суды плохие, ФБР и [министерство] "юстиции" [слово justice, которое также можно перевести как "справедливость" или "правосудие", взято в сообщении в кавычки] не сделали свою работу, избирательная система США похожа на [избирательную систему в] стране третьего мира. Свобода прессы давно исчезла, это лживые СМИ, и теперь у нас есть крупные технологические компании (с разделом 230 [закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента]), с которыми нужно навести порядок", - считает Трамп.

"Но когда все это закончится и этот период времени станет просто очередной отвратительной главой в истории нашей страны, мы победим!" - подытожил республиканец.

Выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия юристов Трампа не имеют успеха, их иски были отклонены инстанциями, в том числе Верховным судом США.

Утверждение итогов выборов в Конгрессе

6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса США должны быть утверждены результаты голосования выборщиков. Согласно существующим правилам, законодатели могут выступить против утверждения итогов голосования в том или ином штате. Возражение должно быть подано в письменной форме по меньшей мере одним членом Палаты представителей и одним членом Сената. В случае подачи такого протеста заседание Конгресса будет приостановлено, чтобы обе палаты раздельно рассмотрели и провели голосования по данному вопросу. Если хотя бы одна из палат законодательного органа выскажется против, протест не принимается.

Газета The New York Times 13 декабря сообщала, что группа законодателей-республиканцев во главе с конгрессменом Моррисом Бруксом (от штата Алабама) 6 января в Конгрессе собирается предпринять последнюю попытку оспорить результаты выборов. По данным издания, Брукс намерен выступить против утверждения голосов выборщиков от штатов Аризона, Пенсильвания, Невада, Джорджия и Висконсин. Чтобы протест конгрессмена был принят к рассмотрению, ему необходимо заручиться поддержкой хотя бы одного из членов Сената.

Поддержать Брукса, в частности, может избранный сенатор-республиканец (от штата Алабама) Томми Табервилл, который ранее допустил такую возможность. Однако газета The Hill в пятницу со ссылкой на сенатора Джона Тьюна (республиканец от штата Южная Дакота) сообщала, что лидеры республиканцев в верхней палате выступают против оспаривания Табервиллом итогов голосования, считая такой шаг бесполезным и "в политическом смысле разрушительным". В свою очередь эксперты отмечают, что Палата представителей, где большинство принадлежит демократам, проголосует против любой инициативы, ставящей под сомнение победу Байдена.