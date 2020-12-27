В ЦАР начались президентские и парламентские выборы

ПРЕТОРИЯ, 27 декабря. /ТАСС/. Голосование на президентских и парламентских выборах началось в воскресенье в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в напряженной обстановке и в условиях выхода повстанческой антиправительственной коалиции из режима прекращения огня. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

Попытки оппозиции, которую поддерживает повстанческая "Коалиция патриотов за перемены", заставить власти перенести выборы на более позднее время не имели успехов, отмечает она. Конституционный суд своим решением отверг 26 декабря соответствующий иск.

В президентских выборах участвуют 17 кандидатов. Среди них - считающийся фаворитом действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера, который добивается переизбрания на второй срок. Его главным конкурентом является лидер оппозиции и глава партии "Союз за обновление Центральной Африки" Анисе-Жорж Дологеле. Его поддерживает бывший президент ЦАР и глава "Коалиции патриотов за перемены" Франсуа Бозизе. Бозизе пытался сам зарегистрироваться в качестве кандидата на президентских выборах, однако Конституционный суд отклонил его документы на том основании, что на него в марте 2014 года властями ЦАР был выдан международный ордер на арест за убийства, аресты, похищения и пытки.

По инициативе Бозизе 18 декабря на основе трех крупнейших повстанческих группировок была сформирована антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены". Ее целью стало создание препятствий для переизбрания Туадеры и отсрочка выборов. Для этого отряды повстанцев попытались в последние дни захватить ряд стратегически важных городов страны и начать блокаду столицы ЦАР города Банги.

Однако миротворцы из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) и международные союзники ЦАР не допустили этого. "Марш вооруженных отрядов на Банги с целью сорвать выборы не состоялся", - заявил официальный представитель МИНУСКА. Тем самым усилия международного сообщества по содействию властям ЦАР в проведении выборов способствовали созданию условий для голосования 1,8 млн избирателей. Если ни один из кандидатов не наберет 50% голосов плюс один, то 14 февраля состоится второй тур президентских выборов. Срок полномочий президента ЦАР составляет пять лет.

Одновременно в воскресенье в стране проходят выборы в нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею. Она насчитывает 140 депутатов, которые избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе. Срок полномочий депутатов - пять лет. В ЦАР для наблюдения за выборами прибыла делегация Африканского союза.