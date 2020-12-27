В Минске с раннего утра оппоненты власти вышли на локальные акции протеста

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Централизованных акций протеста в это воскресенье оппоненты белорусской власти в Минске не проводят, однако с раннего утра они вышли на локальные митинги в различных районах столицы.

"Уже в 6:45 (совпадает с мск) минчане начали шествия в районе Тракторного завода, еще затемно прошел и марш в районе Малиновка, а с приходом рассвета подтянулись также жители улицы Маяковского", - сообщает белорусский информационный портал Onliner. Люди организуются в небольшие колонны под бело-красно-белой символикой, выстраиваются в цепи солидарности, скандируют "Пока мы едины, мы непобедимы", "Присоединяйся". Telegram-каналы выкладывают видео об акциях у станции метро "Спортивная", в районе "Золотая горка", "Курасовщина", "Каменная горка", "Уручье". О задержаниях пока не сообщается.

Вместе с тем очевидцы сообщают, что в "Уручье" также выстроилась небольшая группа сторонников действующей власти с красно-зелеными флагами, а на улице Кирилла Туровского заметили автомобили с госфлагами.

Белорусская оппозиция в обращении к своим сторонникам в Telegram-каналах отметила, что настало время наконец-то немного передохнуть в новогодние и рождественские праздники "после длительной борьбы и изнурительного противостояния [с властями]". Вместе с тем, считают оппозиционеры, даже в праздники "можно не останавливаться и вносить свой вклад в борьбу с режимом", принимая участие в локальных маршах, украшая свои дома, квартиры и дворы "в правильные цвета [бело-красно-белые]". Со своей стороны МВД Белоруссии сообщило, что усилит меры безопасности на новогодние праздники.