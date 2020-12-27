В Минске в ходе локальных акций протеста проходят отдельные задержания

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Правоохранители в Минске проводят задержания в воскресенье в ходе несанкционированных локальных акций в различных районах столицы. Об этом сообщает портал "Наша нива".

"В минском районе "Сокол" прошли задержания. На видео от читателей видно, как нескольких мужчин отводят в омоновский автобус", - сообщает портал со ссылкой на очевидцев. Кроме того, сообщается также о задержаниях в районе "Зеленый луг" на улице Тикоцкого, а также в районе "Серебрянка". В правоохранительных органах пока не комментируют ситуацию.

Централизованных акций протеста в это воскресенье оппоненты белорусской власти в Минске не проводят, однако с раннего утра проходят дворовые акции в различных районах столицы. На марши с участием от нескольких десятков до нескольких сотен человек вышли жители Минска в районах Лошица, Шабаны, Зеленый Луг, Уручье, Лебяжий, Каменная горка, Малиновка, Чижовка, Курасовщина. Демонстранты используют бело-красно-белую символику, скандируют лозунги.

В районы на микроавтобусах подъезжают силовики, в целом их не много. Вместе с тем, как сообщает портал tut.by со ссылкой на очевидцев, в районе улицы Саперов, которая находится рядом с Дворцом Независимости (резиденция президента) сосредоточено значительное количество спецтехники и силовиков.