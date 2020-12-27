Опрос: министр здравоохранения Германии обогнал Меркель по популярности

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан обогнал канцлера ФРГ Ангелу Меркель по популярности среди жителей страны. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Kantar для газеты Bild am Sonntag.

Согласно данным исследования, 52% респондентов высказались за то, чтобы в 2021 году Шпан имел "максимально возможное влияние в политике" Германии. В конце 2019 года подобное мнение высказали лишь 28%. Особенно популярен Шпан среди женщин (66%).

"Шпан, совершенно точно, - победитель года. С точки зрения граждан, он проводит хорошую политику в условиях коронавируса", - констатировал эксперт Kantar Торстен Шнайдер-Хаазе.

Занявшая в прошлом году первое место Меркель в этом году расположилась на второй позиции (51%). В пятерку также вошли премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (50%), вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц (47%) и глава МИД Хайко Маас (40%). В целом "большая коалиция" (блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии) стала намного популярнее, чем год назад.

В опросе участвовали 505 человек. Газета предлагала им расположить в порядке очередности 18 политиков.