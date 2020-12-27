Оман открывает границы с 29 декабря

КАИР, 27 декабря. /ТАСС/. Султанат Оман объявил в воскресенье о решении открыть границы с 29 декабря, временно закрытые из-за нового штамма коронавируса. Об этом, как передает телеканал Sky News Arabia , сообщил Верховный комитет султаната.

"С 29 декабря прекращается действие постановления о запрете въезда и выезда из страны через различные порты", - говорится в распоряжении.

Оман с 22 декабря закрыл на неделю свои воздушные, морские и сухопутные границы из-за выявленной в ряде стран мутации нового коронавируса. Аналогичные меры в тот момент были приняты в Саудовской Аравии и Кувейте.

В воскресенье в Омане началась кампания по вакцинации населения от коронавируса, которая, как ожидается, должна покрыть более 60% проживающих в султанате.

24 декабря в Оман поступила первая партия официально зарегистрированной для использования на территории страны вакцины американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech в размере 15 600 доз. Следующая партия в размере 28 тыс. доз ожидается в начале января.

По данным Минздрава Омана, общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило 128 тыс. человек, зафиксировано 1 495 летальных исходов, выздоровели более 120 тыс. заболевших. Показатель выздоровления составил 94,2%, указали в министерстве. За последние сутки были госпитализированы 17 человек, в больницах проходят лечение 87 заболевших, 35 из них помещены в отделения интенсивной терапии.