Белорусские правозащитники сообщают о более 10 задержанных на акциях протеста

"В воскресенье, 27 декабря, в Минске и других городах Беларуси проходят традиционные акции протеста. Сообщается о точечных задержаниях", - сообщает незарегистрированный в стране правозащитный центр "Весна". По данным правозащитников, по состоянию на 19.30 (совпадает с мск) известны фамилии 13 задержанных, в том числе девяти - в Минске, а также в Смолевичах, Светлогорске и Бресте. Кроме того, около метро "Пушкинская" в Минске бойцы ОМОН увели двух или трех человек, их фамилии пока неизвестны.

Централизованных акций протеста в это воскресенье оппоненты белорусской власти в Минске и других белорусских городах не проводили, однако с раннего утра они вышли на локальные акции в различных районах городов.