Пашинян заверил, что власти не будут фальсифицировать выборы

ЕРЕВАН, 27 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что власти не будут заниматься фальсификациями на предстоящих выборах. Об этом в воскресенье глава армянского кабмина заявил в интервью Общественному телевидению Армении.

"Власти не будут заниматься фальсификациями на внеочередных выборах. Мы проиграли выборы в двух крупных городах Армении Капане и Абовяне, при этом не использовали никакие рычаги. Если оппозиция сомневается, давайте обсудим изменения в избирательном кодексе, создадим соответствующие доверительные условия", - сказал Пашинян.

Акции протеста проходят в Армении уже больше месяца. Оппозиция считает, что подписанное премьером Николом Пашиняном 9 ноября совместное заявление с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики.

На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия. Сам Пашинян заявляет, что не уйдет в отставку, так как любая смена правительства должна происходить только посредством выборов. При этом несколько его сторонников уже заявили, что не исключают возможности проведения внеочередных выборов. В пятницу, 25 декабря, Пашинян пригласил политические силы Армении для консультаций по проведению внеочередных парламентских выборов в 2021 году.