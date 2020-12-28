Трамп подписал пакет мер стимулирования экономики и проект бюджета на 2021 финансовый год

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год общим объемом до $2,3 трлн, включающий в себя пакет мер стимулирования экономики почти на $900 млрд в связи с пандемией. Об этом сообщил в воскресенье в своем Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Одобрение президентом этого документа позволяет избежать так называемого "шатдауна" - частичной приостановки работы правительства, которая могла бы начаться во вторник и затронула бы несколько миллионов госслужащих, если бы не была принята дополнительная временная резолюция о продлении финансирования.

"Президент Дональд Трамп подписал H.R. 133, законопроект о выделении бюджетных средств на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2021 года, который предусматривает выделение экстренной помощи и средств на борьбу с коронавирусом", - сообщил Дир.

Трамп, подписав законопроект в его нынешнем виде, по сути согласился с тем, чтобы прямые выплаты гражданам страны в рамках пакета мер стимулирования национальной экономики составляли лишь $600, против чего он раньше выступал. Тем не менее, он дал понять, что будет уже после подписания бюджета добиваться того, чтобы они были увеличены до $2 тыс., а из бюджета была бы исключена часть расходов, которые он считает неоправданными. "Я подпишу бюджет и пакет по коронавирусу, направив при этом Конгрессу решительное заявление о том, что расточительные статьи расходов должны быть убраны", - говорится в сообщении Трампа, распространенном пресс-службой Белого дома.

"В понедельник Палата представителей проголосует по вопросу о том, чтобы увеличить платежи гражданам с $600 до $2 тыс.", - отметил также президент. Кроме того, по его словам, "Конгресс пообещал", что действие раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента, будет либо завершено, либо раздел будет существенно реформирован. Ранее Трамп неоднократно высказывался против существования такого положения в законе.