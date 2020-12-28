США направляют $290 млн на противодействие влиянию России

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов направляют $290 млн на "противодействие влиянию России". Об этом говорится в одном из документов пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2021 финансовом году (начался 1 октября), который утвердил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

Инициатива по ассигнованиям Госдепартамента обязывает направить "$290 млн на противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире". В частности, речь идет о выделении средств на работу радиостанций "Голос Америки" и "Свобода/ Свободная Европа", финансируемых из госбюджета США.

При этом на "противодействие влиянию Китая" выделяется $300 млн. В документе также содержится запрет на финансирование "деятельности, способствующей достижению стратегических целей правительства Российской Федерации, которая [деятельность], по мнению госсекретаря, может угрожать интересам национальной безопасности Соединенных Штатов". В документах также говорится о средствах, которые пойдут на "программы по усилению потенциала правоохранительных органов и сил безопасности в странах Европы, Евразии и Центральной Азии и укреплению сотрудничества в области безопасности".

Развитие демократии

Из бюджета США выделяются средства и на "поддержку программ по развитию демократии в Российской Федерации и других странах Европы, Евразии и Центральной Азии, в том числе для продвижения свободы в интернете". При этом $20 млн будут направлены на "укрепление демократии и гражданского общества в Центральной Европе, в том числе на обеспечение прозрачности, независимых СМИ, верховенства закона, прав меньшинств и программ по борьбе с антисемитизмом".

Как и в прошлогодних версиях бюджета продлевается запрет на "финансирование любой деятельности, которая признавала бы суверенитет Российской Федерации над Крымом".

Конгресс также ограничил для Минторга, Минюста и NASA возможность приобретения в России, Китае, КНДР и Иране различного рода информационных систем в связи с "риском кибершпионажа и <...> киберугрозами".

Запреты в военной сфере

В рамках военных ассигнований продлевается уже действующий запрет для Министерства обороны страны использовать средства из своего бюджета для заключения сделок с российской компанией "Рособоронэкспорт". Согласно тексту, министру обороны или любому другому должностному лицу Пентагона фактически запрещается "заключать контракты, меморандумы о понимании или корпоративные соглашения, а также давать гранты, предоставлять кредиты или кредитные гарантии "Рособоронэкспорту" и его дочерним структурам.

При этом глава министерства может попытаться отменить данное правило, если он, после консультаций с госсекретарем и директором Национальной разведки, решит, что сотрудничество с компанией крайне важно для безопасности США. Ему нужно будет перед этим заверить комитеты обеих палат Конгресса по делам вооруженных сил в том, что "Рособоронэкспорт" прекратил поставки летальной военной техники" правительству Сирии, "российские ВС покинули Крым" за исключением тех, которые могут оставаться там по договоренности между Москвой и Киевом, а якобы действующие на Украине "агенты РФ" прекратили предпринимать усилия "по дестабилизации" ситуации на востоке страны.

В очередной раз продлевается эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области. Согласно документу, запрещается также выделение бюджетных средств на "осуществление любых видов деятельности, признающих суверенитет России над Крымом". Минобороны США категорически запрещено использовать свои средства для проведения каких-либо мероприятий и совершения действий, означающих признание воссоединения Крыма и России.

Кроме того, директор ЦРУ не позднее чем через 100 дней после принятия бюджета должен представить законодателям доклад о "коррупции и коррупционной деятельности олигархов из России, а также стран Восточной Европы", которые, в частности, "поддерживают правительство Российской Федерации". Разведка должна включить в доклад "общие объемы активов этих олигархов", а также предложить возможные санкции против них.

Законодатели также вновь обязали вашингтонскую администрацию "снизить зависимость от импорта урана" из Российской Федерации с целью "защитить национальные интересы" страны. Они предлагают "возродить и укрепить цепочку поставок ядерного топлива, используемого в США", а также "расширить производство ядерного топлива в США".

В Конгрессе также обязали правительство развивать транспортную инфраструктуру американской Арктики в связи с тем, что Москва "уделяет приоритетное внимание развитию морского транспортного потенциала Арктики и осуществляет значительные инвестиции в военную инфраструктуру в Арктике".

Кроме того, в бюджете продлевается запрет на поставки американскими властями оружия службе охраны президента Турции.