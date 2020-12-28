Додон считает, что ситуация в Молдавии может "рвануть" при президентстве Санду

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Внутриполитическая ситуация в Молдавии при новом президенте республики Майе Санду может "рвануть", однако есть способы не допустить такого развития событий. Об этом заявил в интервью ТАСС бывший президент Молдавии Игорь Додон.

Отвечая на вопрос, может ли "рвануть" ситуация в Молдавии, он отметил, что "такие риски есть". "Минимизация рисков возможна и, я думаю, реальна. Именно благодаря нашей позиции. Благодаря тому, что у Майи Санду нет контроля над правительством и парламентом. Если бы, не дай Бог, у них был такой контроль, тогда, я думаю, события двигались бы очень быстро", - продолжил он.

"Знаем позицию наших украинских партнеров, наших соседей по вопросу Приднестровья, они давно хотели более жесткого контроля по приднестровскому сегменту", - сказал Додон. Он отметил, что в последние годы Молдавия очень прагматично подходила к вопросу приднестровского урегулирования. В этой связи он напомнил, что было много встреч, в частности, с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским. "Много вопросов решали, мы помогали друг другу", - подчеркнул он.

По мнению Додона, до досрочных парламентских выборов какой-то дестабилизации не должно быть, потому что у нового президента нет возможности повлиять на внутриполитическую ситуацию. "И как-то блокировать Приднестровье она не сможет. Заявления будет делать, их будет много, потому что их будут диктовать те, кто ее курирует на Западе. Понятно, что им нужна конфронтация здесь", - добавил политик.

Однако, продолжил Додон, развитие событий после парламентских выборов будет зависеть от политического расклада. "Мы будем делать все возможное, чтобы не допустить вот этой дестабилизации. Вообще, я сторонник диалога", - указал он.

Бывший глава республики также отметил, что на примере Молдавии нужно попытаться сформировать общую повестку между Западом и Востоком. "Понятное дело, до досрочных выборов никто не будет садиться за стол переговоров и всерьез об этом говорить. Но по результатам досрочных парламентских выборов может складываться такая ситуация, что социалисты будут иметь контроль над правительством вместе с правыми партиями и будет какой-то баланс, который поможет и в решении приднестровской проблемы. Но это непростая ситуация с учетом того, что происходит в нашем регионе. Это геополитические конфронтации, которые только-только начинаются", - заключил Додон.