МО Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в результате нападения армян в Карабахе

БАКУ, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана сообщило в понедельник о нападении армянской вооруженной группы на позиции азербайджанской армии в Ходжавендском районе в Нагорном Карабахе, в результате чего погиб один военнослужащий.

"27 декабря в 15:30 [14:30 мск] незаконная вооруженная группа армян из шести человек совершила нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района. В результате погиб один военнослужащий, еще один ранен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший госпитализирован, его жизнь вне опасности. "В результате предпринятых действий все шесть членов незаконной армянской вооруженной группы были уничтожены", - заявили в оборонном ведомстве. Там также предупредили, что в случае повторения подобных инцидентов "азербайджанская армия примет решительные меры".

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.