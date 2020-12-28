Кулеба заявил, что Украина окончательно порвала с "русским миром"

ТАСС, 28 декабря. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев "никогда не отступится от Крыма и Донбасса" и готов к конкретным шагам и креативным решениям для прогресса по урегулированию конфликта на востоке страны, несмотря на сложность переговоров в "нормандском формате". Об этом он сказал в интервью, опубликованном в понедельник в журнале Internationale Politik.

По словам министра, переговоры в "нормандском формате" "далеко не легкие и очень скучные", как и переговоры в контактной группе. "Но мы открыты для креативных решений и будем настаивать на конкретных шагах, чтобы достигнуть прогресса в мирном процессе", - отметил дипломат.

Глава МИД утверждал, что при этом Киев "ни в коем случае не отклонится от двух фундаментальных принципов". "Во-первых, Украина никогда не отступится ни от Крыма, ни от Донбасса. И во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, потому что ее разрыв с "русским миром" окончателен", - заявил министр. По его мнению, "остальное - вопрос времени и дипломатии". "Принадлежность Украины к евроатлантическому Западу необратима", - сказал он.

Кулеба также заявил, что Киев не позволит допустить того, чтобы Донбасс был вне украинской конституции и правопорядка и чтобы там прошли местные выборы вопреки законодательству Украины.

Одновременно он высказался за ужесточение санкций против Москвы. "Чтобы сохранить давление на Россию, нужно их даже ужесточить", - утверждал украинский министр.