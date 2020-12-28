Суд по делу замглавы офиса президента Украины перенесли на 30 декабря

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины перенес заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в коррупции заместителю руководителя офиса президента Украины Олегу Татарову на 30 декабря из-за неявки стороны обвинения. Соответствующее решение суд принял в понедельник.

"Следственный судья решил отложить рассмотрение ходатайства [об аресте] на другую дату", - заявил судья, уточнив, что следующее заседание состоится 30 декабря в 10:00 (11:00 мск). Судья пояснил, что "участие прокурора во время рассмотрения ходатайства по избранию меры пресечения обязательно ".

Тем временем под зданием суда в Киеве еще до его начала собралось около сотни националистов, а также сторонников "Движения сопротивления капитуляции", поддерживаемых партией экс-президента Украины Петра Порошенко. Они выкрикивали лозунги о необходимости ареста Татарова, а также отставки генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой. К охране здания было привлечено несколько десятков силовиков. Националисты разошлись только после оглашения решения о переносе заседания.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 18 декабря предъявили Татарову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 ("Предложение или дача взятки") Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, Татаров, который в прошлом входил в руководство госкомпании "Укрбуд", может быть причастен к делу о взятке при выдаче судебного заключения. Кроме него, по данным пресс-службы бюро, в совершении указанного преступления подозревают заместителя директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, экс-депутата Верховной рады и бывшего бенефициара компании "Укрбуд Девелопмент". Фамилии последних пока не разглашаются.

21 декабря Татарова отстранили от занимаемой должности на время расследования. Сам он заявил, что считает дело сфабрикованным, а все обвинения связывает со своей профессиональной деятельностью.