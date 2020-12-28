Президентские и парламентские выборы в ЦАР состоялись

ПРЕТОРИЯ, 28 декабря. /ТАСС/. Президентские и парламентские выборы в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) состоялись, избиратели проголосовали 27 декабря массово и организованно. Об этом заявил в понедельник президент Национальной избирательной комиссии ЦАР Матиас Бартелеми Моруба.

"Народ ЦАР высказался и сделал это массово и убедительно, - заявил он в интервью местной радиостанции Ndeke Luka. - Выборы прошли хорошо и в полном соответствии с законами страны".

Моруба сообщил, что у избиркома есть восемь дней для обработки всех бюллетеней и подсчета голосов. "Предварительные результаты будут оглашены к 4 января, - отметил он. - Сейчас мы работаем круглосуточно, чтобы успеть уложиться в определенные законом сроки".

Глава избиркома отметил, что удовлетворен тем, как прошли выборы. "Народ ЦАР проявил гражданскую ответственность и зрелость", - подчеркнул он, заметив, что люди захотели перевернуть страницу в истории страны, отмеченную насилием. Касаясь тех случаев, когда антиправительственные повстанцы в ряде районов страны пытались не допустить открытия избирательных участков, Моруба назвал подобные действия антигражданскими. "Народ ЦАР хочет мира, а не конфронтации. Я надеюсь, что организаторы актов насилия предстанут перед судом", - отметил глава избиркома.

Он также сказал, что если кто-то хочет опротестовать ход голосования и результаты, то для этого есть Конституционный суд. "Суд рассмотрит жалобы, если таковые будут, и примет по ним решение", - указал Моруба.

Неудавшаяся попытка сорвать выборы

В президентских выборах в ЦАР приняли участие 17 кандидатов. Сред них - считающийся фаворитом на победу действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера, который добивался переизбрания на второй срок. Его главным конкурентом рассматривался лидер оппозиции и глава партии "Союз за обновление Центральной Африки" Анисе-Жорж Дологеле. Поддерживал Дологеле бывший президент ЦАР и глава антиправительственной повстанческой коалиции Франсуа Бозизе. Бозизе пытался сам зарегистрироваться в качестве кандидата на президентских выборах, однако Конституционный суд отклонил его документы на том основании, что на него в марте 2014 года властями ЦАР был выдан международный ордер на арест за убийства, аресты, похищения и пытки.

По инициативе Бозизе 18 декабря была сформирована на основе трех крупнейших повстанческих группировок антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены". Ее целью было создание препятствий для переизбрания Туадеры и отсрочка выборов. Для этого отряды повстанцев попытались в предшествовавшие голосованию дни захватить ряд стратегически важных городов страны и начать блокаду столицы ЦАР города Банги.

Однако миротворцы из Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР и международные союзники ЦАР не допустили этого. Тем самым усилия международного сообщества по содействию властям ЦАР в проведении выборов способствовали созданию условий для голосования 1,8 млн избирателей.

Согласно закону, если ни один из кандидатов, участвовавших 27 декабря в президентских выборах, не набрал 50% голосов плюс один, то 14 февраля состоится второй тур президентских выборов. Срок полномочий президента ЦАР составляет пять лет.

Одновременно в минувшее воскресенье в ЦАР прошли выборы в нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею. Она насчитывает 140 депутатов, которые избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе. Срок полномочий депутатов - пять лет.