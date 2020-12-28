Киев надеется, что переговоры советников "нормандской четверки" состоятся в январе

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Украина надеется, что переговоры в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция) на уровне советников состоятся в январе 2021 года. Об этом заявил на встрече с журналистами глава президентского офиса Андрей Ермак.

"Сейчас обсуждаются новые даты, причем с самого начала января. Мы рассчитываем, что до конца января встреча на уровне политических советников состоится", - цитирует его агентство РБК-Украина. Он также добавил, что в вопросе даты встречи лидеров "нормандской четверки" пока "нет определенности".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил в интервью украинскому изданию "Фокус", что готов связаться по телефону с российским лидером Владимиром Путиным в случае дальнейшей задержки встречи в "нормандском формате" на уровне советников. Он отмечал, что встреча советников ожидалась в декабре, однако пока этого не произошло из-за несогласованности в переговорных позициях и пандемии коронавируса.