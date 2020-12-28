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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Обновлено 

В Армении сообщили о возвращении на родину четырех пленных при посредничестве РФ

Сейчас они находятся под наблюдением врачей

ЕРЕВАН, 28 декабря. /ТАСС/. Четверо армянских пленных при посредничестве России и Международного комитета Красного Креста вернулись в понедельник на родину. Об этом написал на своей странице в Facebook вице-премьер Армении Тигран Авинян.

"Дорогие соотечественники, четверо армянских пленных сегодня вернулись в Армению при посредничестве РФ и Международного комитета Красного Креста. Они теперь находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую и морально-психологическую помощь. Процесс обмена пленными продолжается", - отметил заместитель главы правительства.

15 декабря при посредничестве РФ в Армению из Азербайджана вернулись 44 пленных.

Теги
АрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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