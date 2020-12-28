Лукашенко подписал указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания

МИНСК, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в понедельник указ о созыве 11-12 февраля 2021 года VI Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно указу, на обсуждение участников собрания будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.

Численность участников и гостей VI Всебелорусского народного собрания составит 2,7 тыс. человек. Участники форума от различных областей и Минска избираются с учетом норм представительства районными и городскими советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями.