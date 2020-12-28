Си Цзиньпин: Китай и РФ сообща смогут выстоять перед давлением внешних политических сил

ПЕКИН, 28 декабря. /ТАСС/. Китай и Россия сумеют преодолеть трудности на фоне усилившегося давления со стороны отдельных государств, пытающихся внести раскол в добрососедские отношения между Пекином и Москвой. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Китай и Россия способны эффективно противостоять давлению и любым попыткам внести разлад между двумя странами", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

По его словам, власти КНР намерены создать "твердый заслон для защиты справедливости на международной арене". "Наши страны обладают мощным внутренним потенциалом, мы придерживаемся независимой позиции и не поддаемся на воздействие переменчивой международной конъюнктуры", - уточнил китайский лидер.