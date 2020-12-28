Президент Египта обсудил с главой "Росатома" состояние дел с проектом АЭС в Эд-Дабаа

КАИР, 28 декабря. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в понедельник в Каире главу госкорпорции "Росатом" Алексея Лихачева. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии президента Египта Бассам Рады.

По его словам, на переговорах с участием министра электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Мухаммеда Шакера, а также председателя совета директоров Управления атомных электростанций Египта Амгеда аль-Вакиля речь шла о состоянии дел в процессе реализации проекта строительства АЭС в Эд-Дабаа, которым занимается "Росатом". "Египет с нетерпением ждет появления этой электростанции как нового монумента достижениям совместного сотрудничества двух стран на протяжении истории, которое египетский народ бережно хранит как символ египетско-российской дружбы", - отметил президент, выразив уверенность в многолетнем российском опыте, который, по его словам, "непременно найдет отражение в создании станции, отвечающей самым высоким стандартам технической, технологической и ядерной безопасности".

Абдель Фаттах ас-Сиси передал поздравления президенту России Владимиру Путину с Рождеством и отметил "непрерывный, исторический и выдающийся характер отношений между странами".

Глава "Росатома", указали в канцелярии главы египетского государства, также подчеркнул, что "тесная дружба между президентами двух стран и наличие их общей политической воли являются одними из важнейших факторов, способствующих успеху проекта Эд-Дабаа". Проект, отметил глава "Росатома", является приоритетом для России, которая "стремится завершить его в установленные сроки и в соответствии с самыми высокими стандартами".

Проект АЭС в Эд-Дабаа

Российско-египетское межправительственное соглашение о сооружении первой в стране атомной электростанции общей стоимостью $30 млрд в составе четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый было заключено в ноябре 2015 года в Каире. Тогда же стороны подписали соглашение о предоставлении Египту государственного экспортного кредита объемом $25 млрд на возведение АЭС, который покроет 85% работ. Оставшиеся расходы египетская сторона должна взять на себя за счет привлечения частных инвесторов.

Выплаты Египтом по кредиту, предоставляемому под 3% годовых, должны начаться в октябре 2029 года. Атомная электростанция будет возведена "Росатомом" на северном побережье страны в 3,5 км от Средиземного моря (на участке от 149 км до 164 км трассы в районе города Эль-Аламейн). До 2028 года РФ построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала и проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива.

Разрешение на использование площадки в Эд-Дабаа было получено управлением по атомным станциям Египта в марте 2019 года. Закладка "первого камня" в фундамент АЭС была запланирована на середину 2020 года, но была отложена из-за пандемии.