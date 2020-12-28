Байден объявил о назначениях в аппарат по цифровой стратегии

ВАШИНГТОН, 28 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден объявил в понедельник будущий состав управления Белого дома по цифровой стратегии. Об этом говорится в заявлении переходной команды демократа. Главой управления станет Роб Флайерти. который ранее был заместителем директора по цифровым коммуникациям у кандидата на прошлых президентских выборах Хиллари Клинтон.

"Открытое и честное общение с американским народом является одной из самых важных обязанностей президента. Команда экспертов обладает различным опытом в сфере цифровой стратегии, что поможет обеспечению связи между Белым домом и гражданами посредством новых и инновационных способов", - отмечается в заявлении Байдена.

Всеобщие выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Байден станет новым главой государства. Республиканец Дональд Трамп не признал поражение и обратился в суды с требованием пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако иски были отклонены инстанциями, в том числе Верховным судом США.

20 января Байден будет приведен к присяге в качестве президента США.