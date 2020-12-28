Украина вышла из соглашения СНГ о фельдъегерско-почтовой связи

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в области фельдъегерско-почтовой связи. Такое решение приняло в понедельник украинское правительство.

В качестве причины выхода страны из соглашения в проекте названа "угроза национальным интересам".

Соглашение о Межправительственной фельдъегерской связи, подписанное 22 января 1993 года, "определяет организационные основы, юридические аспекты и обязательства в рамках создания единой системы фельдъегерской связи, предназначенной для обеспечения доставки особенно важной, секретной и другой служебной корреспонденции между главами государств, правительств, органами власти и управления стран-участниц СНГ". Центральным транзитным пунктом для пересылки официальной корреспонденции соглашением определена Москва.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. В мае 2018 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства, подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов Содружества. В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.

После 2018 года Киев вышел из ряда соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ. Это, в частности, соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, несколько налоговых соглашений.